تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم

أسدل الستار مساء أمس الإثنين عن منافسات الجولة الـ 33 من عمر بطولة الدورى المصري، بعد مواجهة فريق طلائع الجيش نظيره نادى مصر.





وانتهت مباراة نادى مصر وطلائع الجيش بفوز الأخير بهدف دون رد، أحرز الهدف احمد سمير في الدقيقة 91، واقيم اللقاء بينهما على استاد الكلية الحربية.





ومازال الأهلي يجلس على عرش ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حسم لقبها قبل نهاية البطولة بسبع مباريات.





ومن جانب آخر تأكد هبوط كل من فرق طنطا ونادى مصر وحرس الحدود إلى دوري القسم الثاني بشكل رسمي.





وقد جاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم كالآتي:-

1 – النادي الأهلي 86 نقطة.

2 – نادي الزمالك 67 نقطة.

3 – بيراميدز 64 نقطة.

4 – المقاولون العرب 53 نقطة.

5 – سموحة 47 نقطة.

6 – إنبي 45 نقطة.

7 – المصري 42 نقطة.

8 – مصر للمقاصة 40 نقطة.

9 – الإنتاج الحربي 40 نقطة.

10- الاتحاد السكندري 39 نقطة.

11 – الإسماعيلي 38 نقطة.

12 – طلائع الجيش 38 نقطة.

13- أسوان 37 نقطة.

14 – وادي دجلة 35 نقطة.

15 – الجونة 34 نقطة.

16 – حرس الحدود 30 نقطة.

17 – نادي مصر 21 نقطة.

18 – طنطا 19 نقطة.



