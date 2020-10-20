رسالة مؤثرة من حفيد محمود ياسين لجده الراحل بعد وفاته

وجه محمود عمرو حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، رسالة لجده الفنان الراحل محمود ياسين.

ونشر مقطع فيديو قديم للنجم محمود ياسين معلقا عليه قائلا: "هيفضل شرف ليا طول حياتى إنى شايل اسمك يا حبيبى ويا رب أكون قد اسم محمود ياسين كإنسان قبل أى حاجة تانية".

وأضاف: "ربنا يرحمك يا حبيبي وإن شاء الله نتقابل تانى فى الجنة".

يذكر أن محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، إنه يلمس تأثر الشارع المصرى بفقدانه لجده، قائلا: "كان إنسان عظيم فى كل حاجة، كان ونعم الأب والجد".



