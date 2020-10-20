رسالة مؤثرة من حفيد محمود ياسين لجده الراحل بعد وفاته

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
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وجه محمود عمرو حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، رسالة لجده الفنان الراحل محمود ياسين.

ونشر مقطع فيديو قديم للنجم محمود ياسين معلقا عليه قائلا: "هيفضل شرف ليا طول حياتى إنى شايل اسمك يا حبيبى ويا رب أكون قد اسم محمود ياسين كإنسان قبل أى حاجة تانية".

وأضاف: "ربنا يرحمك يا حبيبي وإن شاء الله نتقابل تانى فى الجنة".

يذكر أن محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، إنه يلمس تأثر الشارع المصرى بفقدانه لجده، قائلا: "كان إنسان عظيم فى كل حاجة، كان ونعم الأب والجد".


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