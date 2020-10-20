الآثار: رئيس الوزراء كان حريص على النزول لبئر سقارة (فيديو)

Advertisements

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أول رئيس حكومة يحرص على النزول إلى بئر سقارة لمتابعة الاكتشافات الأثرية به.



وأضاف "وزيري" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "رئيس مجلس الوزراء كان في زيارة إلى المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط وكان معه وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العناني وفي هذه أثناء أرسلت للدكتور عناني فيديو بأحدث اكتشافات منطقة سقارة واطلع عليها رئيس الوزراء".



وتابع "بعد اطلاع رئيس الوزراء على الفيديو أكد على أنه سيأتي بنفسه إلى منطقة سقارة للكشف عن تفاصيل هذا الاكتشاف الجديد الذي يعقب اكتشاف 59 تابوتًا، وحرص على النزول إلى البئر الأثري بنفسه مع العمال والأثريين وكان هذا فرحة وسعادة كبيرة لكل البعثة المصرية المشاركة في هذه الاكتشافات".



واستطرد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "أن الدكتور مصطفى مدبولي أول ما وصل إلى منطقة الحفائر، اطلع على أحد التوابيت التي كانت بالخيمة وهي لأحد الأشخاص من الأسرة الـ29 أي مر عليها ما يقرب من 2600 سنة، وكانت بحالة جيدة ومازالت محتفظة بالألوان والنقوش الخاصة بها".



إقرأ أيضا..

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.



وحرص الدكتور مصطفي مدبولي على النزول إلى أحد آبار الدفن الثلاثة الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلي للآثار.



وتفقد رئيس الوزراء ووزير السياحة والاثار إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقي الاثرية المذهبة. وسوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الاسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من اعمال التوثيق والتصوير الاثري.



وحرص الدكتور مصطفى مدبولى علي تصوير مقطع فيديو اثناء وجوده داخل البئر، يوجه فيه الشكر للوزارة وفخره بالحضارة المصرية الفريدة والتي يهتم بها بشكل شخصي.



جدير بالذكر، ان البعثة الاثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية علي عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر اكتوبر الجاري.