موعد مباراة بيراميدز ضد حوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستعد فريق بيراميدز للمواجهة المرتقبة ضد فريق حوريا كوناكري بطل غينيا، في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر.

وتقام المباراة مساء اليوم على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب من دور واحد.

ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، لحادية عشرة مساءاً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة بي إن سبورتس HD7 ويعلق عليها المعلق المصري أحمد عبده.

ومن المتوقع أن يدخل أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – أحمد توفيق.

خط الوسط: عبد الله السعيد – إيريك تراوري – محمود حمادة – نبيل عماد دونجا – إباهيم حسن.

خط الهجوم: جون أنطوي.

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