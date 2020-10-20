تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يحل اليوم الثلاثاء نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء الدولي بمدينة باريس.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: دي خيا.





خط الدفاع: ليندلوف، لوك شو، تيليس، وان بيساكا.





خط الوسط: فيرنانديز، فان دي بيك، ماتيتش.





خط الهجوم: راشفورد، مارسيال، جيمس.



