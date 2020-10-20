تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

يستضيف اليوم الثلاثاء نادى تشيلسي الإنجليزي نظيره إشبيلية الأسباني ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دروي أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الساعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: كيبا.





خط الدفاع: زوما، بن تشيلويل، ازبيكويتا، تياجو سيلفا.





خط الوسط: جورجينهو، كانتي، حكيم زياش.





خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، بولسيتش.



