الأرصاد تُحذر من طقس الخميس.. وتكشف موعد تحسن الجو

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أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النصف الأول من فصل يتأثر بارتفاع درجات الحرارة من فصل الصيف، والنصف الثاني من فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ويكون هناك فارق كبير يزيد عن عشر درجات بين النهار والليل، ولذلك يختلف الجو نهارًا عن الجو ليلًا.



وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن فرص سقوط الأمطار تتأثر بعوامل أخرى مثل اتجاه الرياح على سطح الأرض.



وقال إن هناك تقلبات جوية اعتبارًا من الثلاثاء وحتى يوم الأحد، وتكون عبارة عن موجة من الموجات التي نشهدها في فصل الخريف نتيجة توافر نسبة عالية من الرطوبة بالإضافة إلى الرياح.





وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار، يوم الثلاثاء، ستكون متوسطة على السواحل الغربية فقط؛ السلوم، ومطرح، والضبعة، وسيوة، وتصل للإسكندرية أمطار متوسطة إلى خفيفة وتكون غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.



وأضاف "شاهين"، أن يوم الخميس تزداد غزارة الأمطار على هذه المناطق من متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتمتد لتشمل محافظات الدلتا؛ كفر الشيخ، والبحيرة، ورشيد، والمناطق الشمالية من الدلتا.







أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.



- أمطار متوسطة (80%) تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (سيوة- السلوم- مطروح- الضبعة) وتكون خفيفة على الإسكندرية.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





