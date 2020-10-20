عادل حمودة: السفيرة الأمريكية كانت تذهب لمقر خيرت الشاطر (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:10 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن تفاصيل زيارة السفيرة الأمريكية لدى مصر، مارجريت سكوبي، لخيرت الشاطر خلال فترة ما بعد تولي محمد مرسي الحكم، والتي كانت تشهد غليانًا في الشارع المصري ضد حكم الإخوان والسياسية الأمريكية الداعمة لهذه الجماعة.

وقال "حمودة" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كانت تذهب إلى مقر خير الشاطر في مدينة نصر، وهي التي نصحت محمد مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حتى يفوز بها مرة أخرى، ولكنه رفض".

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "قابلت السفيرة الأمريكية في أحد اللقاءات مع وزير الخارجية المصري بعد ثورة 30 يونيو، وسألتها، وأكدت أنها نصحت مرسي بإجراء انتخابات مبكرة، وأنها وعدته بتقديم مساعدات أمريكية جديدة من شأنها أن تجعله يفوز في الانتخابات ولكنه رفض".

وأشار، إلى أن الإخوان طلبت من الإدارة الأمريكية دعمها بـ100 مليون دولار لإنشاء إدارة إعلامية يتولى خيرت الشاطر إدارتها، خاصة أن قنواتها الإعلامية في هذا الوقت كانت هشه وضعيفة وغير قادرة على إحداث أي تأثير.

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