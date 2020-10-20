سهيلة بن لشهب تخطف الأنظار بالقفطان الجزائري













شاركت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، متابعيها بجلسة تصوير جديدة برهنت من خلالها على حبها للتراث الجزائري.ونشرت سهيلة مجموعة من الصور الجديدة والتي ظهرت من خلالها وهي ترتدي القفطان الجزائري، واعتمدت مكياج مميز تلائم مع لون إطلالتها.وكانت سهيلة قد ارتدت اللباس التقليدي الجزائري منذ أيام خلال احتفالية مئوية الأديب الكبير محمد ديب والتي أقيمت منذ أيام بحضور عدد من الفنانين والمصممين والإعلاميين.وخطفت سهيلة الأنظار بالكراكو الجزائري ونالت إطلالتها إعجاب محبيها.وكان من بين الحاضرين بالاحتفالية التي نظمتها وزيرة الثقافة الجزائرية سهيلة بن لشهب والمصممة محاسن حرز الله وزوجها والإعلامي المتميز كريم بن عيسى وفرقة رايناراي وآخرين.