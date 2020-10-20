مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطينن (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أكثر من 3070 متطوعا شاركوا في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا في مصر.



وأضافت "زايد"، خلال تصريحاتها لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن العالم شارك بـ42 ألف متطوع في اللقاحين، موضحة أنه لم يحدث أي مضاعفات غير متوقعة حتى الآن للقاحين.



ودعت وزيرة الصحة، جميع المواطنين والشباب للانضمام للتجارب، مؤكدة أنه سيفيد مصر والإنسانية بالكامل.





