النجم الساحلي مهدد بالإبعاد من كأس الكونفيدرالية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين أن فريق النجم الساحلي سيكون مهددا بسحب طلب مشاركته في كأس الكونفيدرالية موسم 2020/2021 ما لم يقدم اثباتات تؤكد سداد جميع ديونه.

وأرسل الاتحاد التونسي مذكرة الى النجم الساحلي لحثه على تقديم مستنداته اليوم.

ويعتبر النجم الساحلي مرشحا للمشاركة في كأس الكونفيدرالية بعد حلوله في المركز الرابع في الموسم الماضي من الدوري التونسي.

وأوضح الاتحاد في المراسلة التي نشرت بوسائل الإعلام المحلية إن جمعية النجم الساحلي في وضعية مخالفة للقوانين التي تفرض تقديم ما يثبت تسديد جميع المستحقات المالية للاعبين والإداريين وأعضاء الجهاز الفني ومخصصات الضرائب والصناديق الاجتماعية الى جانب تسوية اي نزاع مالي محلي او دولي.

وطالب الاتحاد من إدارة النجم الساحلي تقديم كافة الوثائق التي تثبت سداد الديون اليوم الاثنين كمهلة أخيرة، ، أو أنه سيكون مهددا بسحب ترخيص مشاركته في كأس الكونفيدرالية.

يأتي هذا القرار بعد يومين من قرار الاتحاد التونسي تعليق نشاط فريق هلال الشابة الناشط بالدوري الممتاز لإخلاله بقانون تسجيل الانتساب للاتحاد وعدم تقديمه لما يفيد تسديد ديونه في الآجال القانونية.

وأثار القرار احتجاجات مستمرة حتى اليوم في مدينة الشابة.

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