عادل حمودة: هيلاري كلينتون ضُربت بالطماطم الفاسدة في الإسكندرية (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن نشر البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون وزير الخارجية الأسبق، كان متعمدًا من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "الإيميلات" وصلت إلى 61 ألف و235 رسالة من بينها 1870 رسالة بريدية عن الربيع العربي و510 عن الأحداث في مصر، و518 عن قطر ومثلهم عن محمد مرسي والإخوان.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن فترة الربيع العربية كانت فترة حادة، وانقلابية، ومتغيرة، وغير متوقعة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط حتى 25 يناير وبعدها تولى محمد مرسي الرئاسة.

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "مذكرات هيلاري التي كتبتها عن هذه الفترة، والتي وصلت إلى 600 صفحة عبارة عن أحداث صحفية مملة، لم تكن تعبر عن تفاعل الشارع المصري بعد أحداث 25 يناير، باستثناء رصدها لتظاهرات ضد السياسية الأمريكية أثناء وجودها في مصر، والتي وصلت إلى حد ضربها بالطماطم في الإسكندرية، وكانت السبب في إصابة المتحدثة باسمها بعينها بعدد من الطماطم الفاسدة، وإلقاء الحذاء على زجاج سياراتها أثناء افتتاحها للقنصلية الأمريكية التي أصيبت خلال أحداث يناير".

وتابع: "السبب في ملل مذكراتها أنها كانت على وشك الترشح للانتخابات، فكانت ترسم وتخطط وتريد أن تمشي على كل أطراف الحبال دون أن تقع".

وأشار "حمودة"، إلى أن أمريكا حاولت التخفيف من صدمة ثورات الربيع العربي؛ بإنشاء صندوق أمريكي مصري تودع به 60 مليون دولار لدعم الشباب بمشروعات صغيرة، وجرى نقل إدارة الصندوق لرئيس بنك الاستيراد الأمريكي، ووقتها تطوعت قطر لإدارته بعد تبرعها بـ2 مليار دولار التي قدمتها لمصر وقتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة تسريبات كلينتون بوابة الفجر بريد هيلاري كلينتون الفجر

أخبار تهمك

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 8 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطينن (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

رد رسمي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة مؤثرة من حفيد محمود ياسين لجده الراحل بعد وفاته

منذ أقل من ساعتين

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"تمويل التظاهرات" و"نشر الفوضى".. تسريبات هيلاري كلينتون تفضح دويلة قطر

جاسم محمد: توكل كرمان نفذت مخططات أمريكيا.. وتسريبات كلينتون فضحتها (فيديو)

حافظ أبو سعدة: تسريبات كلينتون تفضح مخطط إدارة أوباما ودور الجزيرة

أحمد موسى عن تسريبات هيلاري كلينتون: "كل الإخوان جواسيس"

أحمد موسى ينشر وثائق تأسيس صحيفة إخوانية في لندن بأموال قطرية (فيديو)

أحمد موسى: كلينتون دعمت توكل كرمان للحصول على جائزة نوبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطينن (فيديو)

01:46 ص

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»