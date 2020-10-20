وزير النقل: سعر تذكرة القطار الكهربائي ستكون من 20 إلى 25 جنيها (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الكهربائي الذي تنفذه مصر هو قطار سريع وخفيف وسرعته نحو 120 كيلو مترا في الساعة، وينقل 25 ألف راكب في اتجاه واحد.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن سعر تذكر القطار الكهربائي قد تكون 20 أو 25 جنيها لمسافة الـ 100 كيلو، وسيتم تقسيمه إلى محطات، معقبا: "لو ركبت عربية ملاكي هدفع أكتر من كده غير زحمة الطرق".

وأضاف وزير النقل، أنه لابد من الانتقال لوسائل النقل الجماعي، ويكون في محيطها جراجات حتى يضع المواطنين سياراتهم ويستخدمون وائل النقل الجماعي.

وفي وقت سابق، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أعمال مشروع القطار الكهربائي LRT  (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)  حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي  ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام).

وتوجه بعدها وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ كل محطة وأعمال جسر مشروع القطار الكهربائي  وحيث  اطلع الوزير خلال جولته  على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 62 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من  46.5% من أعمال الكباري بالمشروع و 82% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالى 60% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع   وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة، موضحا أن هذا الخط يضمن سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة و المدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة -  بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة  الإدارية الجديدة مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي في أغسطس ٢٠٢١ وعلى أن يبدأ التشغيل  في أكتوبر ٢٠٢١ لافتاً إلى أن طول المشروع  يبلغ 90 كم  بإجمالي 16 محطة ويبلغ طاقة النقل للقطار الكهربائي 30 ألف راكب /ساعة/اتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا.

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