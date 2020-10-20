ترامب: بايدن يريد حجب آلاف الوظائف لصالح الصين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الديموقراطيون كبدوا القوات المسلحة خسائر قياسية، جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابي للرئيس الأمريكي ترامب بولاية أريزونا.

وقال "ترامب"، خلال المؤتمر على فضائية "إكسترا نيوز": "لن نسمح ببقاء جنودنا في الخارج"، مؤكدًا أن بايدن يريد حجب آلاف الوظائف لصالح الصين.

وأضاف أن كامالا هاريس، نئابة "بايدن"، دافعت عن زيادة الضرائب رغم أزمة كورونا، متابعًا: "أبلغنا حكام الولايات بضرورة التصدي للفوضى التي أيدها الديموقراطيون".

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