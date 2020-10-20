ترامب: بايدن يريد حجب آلاف الوظائف لصالح الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الديموقراطيون كبدوا القوات المسلحة خسائر قياسية، جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابي للرئيس الأمريكي ترامب بولاية أريزونا.



وقال "ترامب"، خلال المؤتمر على فضائية "إكسترا نيوز": "لن نسمح ببقاء جنودنا في الخارج"، مؤكدًا أن بايدن يريد حجب آلاف الوظائف لصالح الصين.



وأضاف أن كامالا هاريس، نئابة "بايدن"، دافعت عن زيادة الضرائب رغم أزمة كورونا، متابعًا: "أبلغنا حكام الولايات بضرورة التصدي للفوضى التي أيدها الديموقراطيون".

