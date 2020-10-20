كيف وصل "تميم" لحكم قطر؟ عادل حمودة يجيب

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن رغبة الشيخ موزة، عقيلة أمير قطر السابق، في لقاء هيلاري كلينتون بواسطة من السيدة "شيري بلير"، من أجل أخذ موافقة الإدارة الأمريكية على تولي ابنها الأمير تميم بن حمد السلطة في قطر، بدلا من والده.



وقال "حمودة" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "عرضت شيري على كلينتون لقاء الشيخ موزة، فرفضت هيلاري بحجة أنه ليس هناك أي حديث بينهما، فليس لها توجهات لحقوق الإنسان وكل ما تمتلكه موزة هو قناة الجزيرة".



وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "شيري عرضت عليها أنه ربما تتبرع الشيخ موزة لصالح الصندوق الخيري المصري الأمريكي، الذي كانت هيلاري تنوي القيام به، فجلست معها وتبرعت موزة وقتها بـ500 ألف جنيه استرليني، وجرت مقابلة طويلة بينهما، أخبرتها موزة وقتها عن نية ابنها تميم في تولي الحكم من والده وطلبت تأييد الإدارة الأمريكية".



وأشار إلى أن "شيري" حصلت مقابل هذه الجلسة على مليون جنيه استرليني، واشترت موزة شراء 3 قصور في لندن و8% من أسهم البورصة اللندنية.

