محمد هنيدي يكشف حقيقة سخريته من الراقصة "لورديانة"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
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كشفت النجم الكوميدي محمد هنيدي، حقيقة سخريته من الراقصة "لورديانة"، مؤكدًا أنه لا صحة وراء هذا إطلاقًا.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الصفحة التي هاجمت، الراقصة البرازيلية، لا تمت له بصلة ولا يعرف مصدرها.  

يذكر أن إحدى الصفحات الكبرى على فيسبوك، تحمل اسم النجم محمد هنيدي، علقت على تريند الراقصة البرازيلية التى تصدرت مؤشرات البحث على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد رقصها بإحدى المناسبات على إحدى أغانى المهرجانات.

وكتبت الصفحة التى تحمل اسم النجم محمد هنيدى: "ماشفتش البرازيل تريند من أيام كأس العالم 1990".
 
 
  

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