عادل حمودة: مبارك وصلته تقارير عن دور حماس في 25 يناير

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن التقارير التي رُفعت للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، خلال الفترة من 25 يناير وحتى 8 فبراير 2011 قبل تنحيه عن السلطة بأيام قليلة.

وقال "حمودة" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذه التقارير كشفت عن ضعف تنظيم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن الشعارات التي كانوا يستخدمونها في أثناء مظاهرات 25 يناير كانت تأتي من حماس.

وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن حماس هي التي كانت تسوق جماعة الإخوان أثناء 25 يناير، وهو ما يؤكد أن هذا التنظيم لم يكن قويًا، مستطردًا: "كانت حماس تحدد لهم الشيخ القرضاوي هيركب أنهي طيارة وهيقول إيه".

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