وزير النقل يكشف عن تفاصيل التعامل مع المعديات (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
كامل الوزير - وزير النقل
كامل الوزير - وزير النقل
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه بعد قرية دمشلي بالبحيرة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحث في أسباب الحادث، واتخاذ اللازم لمنع تكرارها، لافتا إلى أنهم عرضوا على الرئيس حاجتهم لـ25 كوبري من الإسكندرية إلى القاهرة بدلا من المعديات في القرى.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن السيسي صدق على تنفيذ 15 كوبري خرسانيًا لخدمة 15 قرية التي تعدادها أكبر من 10 آلاف نسمة، وسيستغرق تنفيذها من 6 إلى 8 أشهر.

وأضاف وزير النقل، أن هناك توجيها رئاسيا برصف كل الطرق بين المراكز وبعضها وبين القرى وبعضها، وداخل القرى، منوها بأن ربط القرى بالطرق الرئيسية يحتاج إلى 37 مليار جنيه.

وكانت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، قد شهدت غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.  

وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبدال المعديات والعبارات الموجودة في أغلب أنحاء الجمهورية بكباري يتم تنفيذها حفاظا على أرواح الأهالي.

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