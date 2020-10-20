عادل حمودة: هيلاري كلينتون لم تكن متحمسة للإخوان

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هيلاري كلينتون لم تكن متحمسة لوجود الإخوان في السلطة، ولكنها كانت تنفذ أوامر الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس السابق باراك أوباما.



وأضاف "حمودة" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنها كانت ترى أن في وجودهم خطر على الديمقراطية في مصر، ولكنهم كانوا يحاولون في لقاءاتهم الخارجية تصوير أنفسهم على أنهم فصيل ديمقراطي سيكون حائط الصد ضد أي تيار ديني آخر.



وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن جماعة الإخوان خلال هذه الفترة اعتمدت على فزاعة السلفيين، وأنهم من يستطيعون الوقوف في وجههم، وكانت هذه وسيلة الترويج لهم في الخارج بأنهم الأجدر على تطبيق السياسية الأمريكية في مصر.



وأوضح، أن هناك 22 بريدا إلكترونيا كشفوا أن محمد مرسي كان على اتصال مباشر بالسفارة الأمريكية، وكبار المسؤولين الأمريكيين، وأنه كان مجرد أداة لتنفيذ الأوامر من الإدارة الأمريكية أثناء توليه للحكم.