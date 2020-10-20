ميدو يوجه رسالة قوية إلى الأهلي والزمالك قبل الإياب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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وجه أحمد حسام ميدو، تحذيرا إلى لاعبي فريقي الأهلي والزمالك، من الفرحة المبالغ فيها قبل لقاء الإياب أمام الوداد والرجاء المغربيين، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشدد على أن الوداد والرجاء المغربيين قادرين على تعويض خسارتهما في مباراة الإياب، محذرا من قتالهما من أجل ذلك.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، " أرى أن لاعبو الأهلي والزمالك بالغوا في الاحتفال والفرحة بالفوز ذهابا، وهذا خطأ كبير، قد يكلفهم كثيرا، خاصة وأن التأهل لم يحسم بعد".

وتابع، "الفرق المغربية ستبذل قصارى جهدها وتقاتل من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وتعويض خسائر الذهاب لذلك على الأهلي والزمالك أن يقدما نفس الأداء بنفس القوة لحسم التأهل رسميا".

وواصل، "نصف مبروك فقط لقطبي الكرة المصرية على الفوز، وننتظر التأهل الرسمي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

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