كاف يبرز تصريحات تشاتشيتش والسعيد قبل مواجهة حوريا

أبرز موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تصريحات الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، و عبدالله السعيد، قائد الفريق، عن مواجهة حوريا الغيني، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".





ويواجه بيراميدز نظيره حوريا في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب "محمد الخامس" بالمغرب، في نصف نهائي الكونفدالية، وعلق تشاتشيتش على هذا اللقاء قائلا : " سنخوض مباراة قوية، خاصة وأن حوريا فريق جيد، وتأهله لنصف نهائي الكونفدالية دليل على قوته".





وأضاف المدرب الكرواتي : " بيراميدز سيلعب من أجل الانتصار هذا هدفنا، ولا بديل عن تحقيقنا للقب، وسنقدم أفضل ما لدينا للوصول للنهائي".





وأنهى تشاتشيتش، حديثه قائلا، إن بيراميدز درس حوريا بشكل جيد للغاية، وأنه وضع الخطة المطلوبة لتحقيق الهدف.





بينما علق عبدالله السعيد على المباراة قائلا إن الوصول لنصف النهائي إنجاز جيد، مشيرا إلى أنهم يعلموا ما يجب فعله حاليا.





وأضاف قائد بيراميدز : "نأمل في تحقيق الكأس ليكون أول لقب في تاريخ النادي، وجميع اللاعبين مصرين على تحقيق شئ جيد لأنفسهم وللنادي".





وأتم السعيد أن حوريا فريق جيد لكن بيراميدز في المغرب من أجل تحقيق اللقب.



