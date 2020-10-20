"الأعلى للأثار" يزف بشرى سارة للمصريين

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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إنه سُيعلن خلال بضعة أسابيع اكتشافات أثرية جديدة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية الحالية تنقب في منطقة سقارة بالموسم الرابع للاكتشافات الأثرية.



وأضاف "وزيري" في مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الاثنين أن القطع الأثرية المكتشفة تتضمن قططا وصقورا وثعابين محنطة في حالة جيدة جدا.



وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عدد من القطع الأثرية المكتشفة حديثا تم إرسال قطعا منها إلى متحف شرم الشيخ، موضحا أنه تم اكتشاف قطع أثرية خشبية في أبار على عمق 10 أمتار.



وتابع: "أبلغنا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالاكتشافات الأثرية مؤخرا في منطقة سقارة حيث أصر على تفقد المنطقة الأثرية بنفسه"، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي أول رئيس وزراء في التاريخ المصري يتفقد مناطق حفائر أثرية بنفسه؛ ويصر على النزول إلى أحد الآبار الأثرية لمساندة العاملين في المنطقة.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد تفقد أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.



وحرص الدكتور مصطفي مدبولي على النزول إلى أحد آبار الدفن الثلاثة الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلي للآثار.



وتفقد رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقي الأثرية المذهبة. وسوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثري.



وحرص الدكتور مصطفى مدبولى على تصوير مقطع فيديو أثناء وجوده داخل البئر، يوجه فيه الشكر للوزارة وفخره بالحضارة المصرية الفريدة والتي يهتم بها بشكل شخصي.



جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عددًا من الاكتشافات الأثرية المهمة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26 والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الجاري.

