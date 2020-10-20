عادل حمودة: "هيكل" أحرج أمير قطر السابق بسبب الديمقراطية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الكاتب الصحفي محمد حسين هيكل كشف له عن تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر السابق بعد أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "سأل الكاتب الصحفي أمير قطر عن السبب وراء الدعم القطري لثورة 25 يناير، وقال له: (انتوا ليه بدعموا هذه التظاهرات)، فرد عليه أمير قطر: (لدعم الديمقراطية)، فأجابه هيكل: (تقصد دعم الديمقراطية زي الموجودة في قطر) وهنا صمت أمير قطر ولم يستطيع الإجابة عن سؤاله".

وفي سياق منفصل أشار "حمودة"، إلى أن تسريبات هيلاري كلينتون كشفت أيضًا عن تمويل قطر لصفقات السلاح للعمليات المضادة التي كانت تقام في سوريا.

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