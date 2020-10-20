عادل حمودة: قطر رصدت مليون دولار للإخوان خلال "25 يناير"

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن تسريبات هيلاري كلينتون كشفت عن دور التمويل القطري للمظاهرات في مصر خلال ثورة 25 يناير.



وأضاف "حمودة" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "قطر رصدت مليون دولار دخلت إلى مصر عبر مطار برج العرب لاستخدامها في الإساءة إلى الشباب البريء الذي كان موجودًا في ميدان التحرير".



وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "هذه الأموال ذهبت مباشرة إلى قيادة الإخوان لدعم تحركاتهم والتجهيز للانتخابات الرئاسية فيما بعد، ووزير الداخلية أبلغ الرئيس حسني مبارك آنذاك عن هذه الأموال وطلب منه تتبعها، ولكن يبدو أن المتابعة كانت بعيدة عن برج العرب، ووصلت الأموال إلى الإخوان وهذه كانت بداية الدعم الكبير لهم في هذا التوقيت".

