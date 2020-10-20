كلوب ينفجر غضبا بعد كارثة فان دايك

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
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أعرب المدير الفني لنادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، عن حسرته للغياب الطويل لمدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة.

وأصيب الهولندي فان دايك في الرباط الصليبي للركبة إثر تدخل من جانب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، خلال مباراة الفريقين السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكشف كلوب عن مدة غياب فان دايك لكنه اعترف بأنه سيغيب لفترة مؤثرة من الوقت، موضحاً "سيغيب لفترة طويلة.. هكذا هو الوضع".

وأضاف "توقعت الأمر كثيراً يوم السبت بعد المباراة مباشرة خاصة بعدما شاهدت لقطة واقعة إصابته".

وأوضح "لذا فإننا نشعر به كثيراً في الوقت الراهن لأن أغلبنا تعرض لمواقف مماثلة، وندرك أن هذه الأوضاع رديئة".

وأكد المدرب الألماني مؤازرة جميع من في النادي لفان دايك ، مضيفا "لا تحتاج إليها لكن عليك تجاوز الأمر، وفيرجيل سيتجاوز ذلك بنسبة مئة في المئة، واليوم هو اليوم الأول، إذا أردت، للتعافي".

وأشار "ذهبنا بالفعل في الاتجاه الصحيح والبقية هي كرة القدم والحياة، تمثل تحديا كالعادة، لذا عليك أن تدرك ما حدث وتحقق أقصى استفادة منه، وهذا ما نفعله في الوقت الراهن".

وأكد كلوب "نحن نتواجد من أجله، هو يدرك ذلك، كل ما بمقدورنا فعله هو تسهيل الأمر عليه بأقصى ما في استطاعتنا". 

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