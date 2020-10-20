شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، تسريبًا للسيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، وهو يعطي تعليمات لوزير الإعلام أسامة هيكل.



وفي بداية التسريب تحدث شخص مجهول موجهًا حديثه لرئيس حزب الوفد السابق، قائلًا: "شوفت الحوار الوطني بتاع إمبارح الحوار ده كان مباشر، وشارك فيه يحي الجمل ونجيب ساويرس وعمرو موسى والإخوان كان ليهم ناس".



ورد البدوي، قائلًا: "نجيب ساويرس ده اللي طالع في المقدر، كان موجود في الحوار، كل الناس كانت موجودة في الحوار ده، حتى الإخوان"، ليرد عليه الشخص المجهول: "حمدين صباحي بيقول أنه هيخلي مصر من الدول الاقتصادية الكبرى في 8 سنوات"، ليجيبه "البدوي": "ده عايز يحكم 8 سنوات، طب يقول هيعمل أيه في الأول في أربع سنين!"



وطلب بدوي خلال التسريب الاتصال بأسامة هيكل -وزير الإعلام الحالي- والكاتب سليمان جودة معقبًا: "هخيلهم يقطعوهم ولاد... عشان ما دعوش حزب الوفد، ماشي الأيام جاية وهنديهم بـ..، حزب الوفد هيبقى ليه شأن كبير".



وقال "بدوي" لأسامة هيكل خلال التسريب: "كان في حوار وطني تم دعوة إليه الإخوان ونجيب ساويرس وكل من هب ودب، تجاهل الوفد ليس شئيًا سهلًا، كان يجب أن يبدأ بدعوة الوفد وليس الإخوان وعمرو موسى"







كان أسامة هيكل، وزير الإعلام، قد أثار جدلا واسعا، بتصريحات قال فيها إن نسبة كبيرة من الشباب المصري لا يقرأ الصحف، الأمر الذي اعتبره بعض الإعلاميين ورؤساء تحرير أنه بمثابة الهجوم على الصحافة المصرية، ويخدم أجندة أعداء الوطن.





وأصدر "هيكل" بيانا، واصل فيه الهجوم على من هاجموه وانتقدوه، وأكد أن ما قاله صحيحا، وأنه لديه أرقام توزيع الصحف، ويستطيع كشفها للرأي العام ليثبت صحة أقواله.





وشن عدد كبير من الإعلاميين أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي محمد الباز، والإعلامي خالد صلاح، وبعض أعضاء نقابتي الإعلاميين والصحفيين، هجوما شديدا على وزير الإعلام، واعتبروه أنه لا يناسب المنصب الذي يتولاه.

