نهضة بركان يفوز على حسنية أكادير ويمر لنهائي الكونفدرالية

صعد فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على فريق حسنية أكادير 2 /1 في المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، إذ تقدم محمد عزيز بهدف لنهضة بركان في الدقيقة 20 من ضربة جزاء ثم تعادل عماد كيماوي لحسنية أكادير في الدقيقة 30.





وألغى الحكم هدفا لنهضة بركان سجله محسن ياجور في الدقيقة 39.





وفي الشوط الثاني تقمص محمد عزيز دور البطولة بتسجيله هدف الفوز لنهضة بركان في الدقيقة 61.





ويلتقي نهضة بركان في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع غدا الثلاثاء بين بيراميدز المصري وحوريا الغيني.





وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله.