صندوق النقد: مصر وسعت شبكة الحماية الاجتماعية (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
جهاد أزعور
جهاد أزعور
أمنية فوزي
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قالت جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد، إن الحكومة المصرية تمكنت من توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح جديدة.

وأضافت "أزعور"، خلال تصريحاتها لـ برنامج "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم لدرجة كبيرة في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري رغم فيروس كورونا.

وأشارت المدير الإقليمي لصندوق النقد، إلى أن صندوق النقد وفر دعمًا سريعًا لمصر عبر حزمة تحفيزية بـ2.2 مليار دولار.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 105547 حالة من ضمنهم 98314 حالة تم شفاؤها، و6130 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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