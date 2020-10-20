ولفرهامبتون يهزم ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
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حقق ولفرهامبتون فوزا صعبا وغاليا على حساب مضيفه ليدز يونايتد، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي وقت سابق اليوم، عجز فريقا وست بروميتش البيون وبيرنلي عن تحقيق الفوز الأول في الموسم الحالي وتعادلا سلبيا.

وفي المباراة الأولى سجل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز هدف الفوز لوولفرهامبتون في الدقيقة 70.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد ليدز عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع وست بروميتش رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر فيما حصد بيرنلي نقطته الأولى محتلا المركز الثامن عشر.

وخسر بيرنلي أول ثلاث مباريات له هذا الموسم فيما تعادل وست بروميتش مرة وخسر ثلاث مرات في أول أربع مباريات له هذا الموسم.

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