صفقة الحلم على أعتاب ريال مدريد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل وهي رغبة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في اللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني وأن الصفقة دخلت المرحلة الحاسمة.

وأفادت فضائية DeportesCuatro الإسبانية بأنه في كل يوم يمر يعيد كيليان مبابي تأكيد قراره برغبته في أن يلعب الموسم المقبل في ريال مدريد وأن الصفقة دخلت مرحلتها الأخيرة وسيتولى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قيادة الصفقة بنفسه.

وأكدت الفضائية الإسبانية أن مبابي قال نعم لريال مدريد وفي يناير المقبل ستدخل العملية مرحلتها الحاسمة وريال مدريد لا يرغب في ارتكاب الأخطاء لأنهم يعلمون أنه كما في المباريات المهمة سيتم حسم الصفقة بتفاصيل صغيرة.

وأوضحت الفضائية الإسبانية أن التعاقد مع مبابي كان أولوية مطلقة لريال مدريد منذ عدة أشهر بالإضافة إلى بناء السانتياجو برنابيو الجديد، حيث يطمح ريال مدريد أن يتم تقديم النجم الفرنسي في الملعب الجديد.

ونوهت الفضائية الإسبانية أن ريال مدريد بدأ منذ شهور تحسين حساباته المالية بعد أزمة فيروس كورونا وتحقيق القوة المالية اللازمة لضم مبابي دون تعريض الجدول الاقتصادي للملكي للخطر.

وألمحت الفضائية الإسبانية أن ريال مدريد لن يتحدث خلال الأشهر المقبلة مع المقربين مع مبابي ولكن سيتم إجراء جميع الاتصالات بين فلورنتينو وناصر الخليفي، حيث يدرك ريال مدريد أن هذه الصفقة يجب القيام بها وجهاً لوجه مع الخليفي.

وأشارت الفضائية الإسبانية إلى أن الصفقة ستكلف ريال مدريد مابين 100 و 150 مليون يورو في ظل فيروس كورونا بينما سيحصل مبابي على 40 مليون يورو سنويًا وعلى الرغم من أن الملكي يعلم أنه في استطاعة الأندية الأخرى أن تقدم له راتب أعلى لكنهم يثقون برغبة مبابي في ارتداء قميص ريال مدريد.

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