'الوطنية للإعلام' تتقدم ببلاغ ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:47 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشؤون القانونية بالهيئة،  لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية على الفور، ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي.
  
وقال "زين" في بيان له، إن الوطنية للإعلام ستخاطب على الفور  الجهات المعنية، والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التي لها قدسية وتقدير واحترام، ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

وأضاف أن الهيئة لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه، وذلك على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعًا، قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخّت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي

 وحذرت الوطنية للإعلام في بيانها، أية جهة أو شخص، ينتهج مثل هذا النهج المتدني، غير المقبول، والذي أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقي، مؤكدة وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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