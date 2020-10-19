الإمارات تؤكد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكدت الإمارات، أنها لا تزال ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني، حيث قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، خلال لقاء مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن الإمارات من الدول السباقة لتقديم الدعم للوكالة.


وتابعت:" أن الامارت تقدم الدعم للوكالة لإيمانها بالدور الذي تقوم به في تحسين معيشة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك انطلاقا من التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".

 

وأشارت الهاشمي، حسبما نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، إلى ضرورة التعاون خاصة في مثل هذه الظروف والتي تشهد انتشار جائحة فيروس كورونا بما يستلزم المزيد من الدعم في كافة القطاعات خاصة القطاع الصحي، لمساندة نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

 

وشددت الوزيرة على استمرار الإمارات "في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والإسهام في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية في هذا المجال".

 

وأشارت "وام" في هذا السياق إلى أن الإمارات قدمت للفلسطينيين خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2020 دعما تجاوز 840 مليون دولار أمريكي، وحصلت وكالة الأونروا منها على أكثر من 218 مليونا.

 

ويأتي تصريح الهاشمي بعد أن وافقت الحكومة الإماراتية، الاثنين، على معاهدة السلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإمارات وإسرائيل.

 

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

 

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).

أخبار تهمك

نادى الرجاء يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مواجهة الإياب أمام الوداد المغربي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الوداد المغربي يدخل في منافسة شرسة مع أم صلال القطري لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

09:53 م

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

07:52 م

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»