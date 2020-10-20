مصور رئيس الوزراء داخل البئر الآثري: "إبداع وتاريخ لبلدي" (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
رئيس الوزراء ينزل البئر
رئيس الوزراء ينزل البئر
هدى عبدالرازق
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كشف سليمان العطيفي، المصور الصحفي لمجلس الوزراء، تفاصيل تصويره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أثناء نزوله البئر الأثري بسقارة، قائلا: "الحدث يخليك أنك تصور أحلى وأحلى من كده.. الحدث بيصنع الصورة".

وأشار "العطيفي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن نزول رئيس الوزراء بئر بهذا العمق شيء فوق الخيال، معلقا: "ربنا يعطيه الصحة.. أنا كمصور صورت صورة صحفية هايلة"، لافتا إلى أن المكتب الإعلامي لم يمانع في نشر هذه الصورة"، مضيفا: "الصورة إبداع وتاريخ لبلدي".

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

وحرص "مدبولي"، على النزول إلى أحد آبار الدفن الثلاثة الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار.

وتفقد رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقي الأثرية المذهبة. وسوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثري.

كما حرص  "مدبولي"، على تصوير مقطع فيديو أثناء وجوده داخل البئر، يوجه فيه الشكر للوزارة وفخره بالحضارة المصرية الفريدة والتي يهتم بها بشكل شخصي.

جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية علي عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر اكتوبر الجاري.

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