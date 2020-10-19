مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بطريق "خط 12" بالقليوبية

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شهد طريق "خط 12 بنها القناطر الخيرية"، أو طريق الموت كما يطلق عليه الجميع، مساء اليوم الإثنين، حادثا مأساويا، راح ضحيتة أحد الشباب وإصابة شخصان أخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، وهو ما تسبب بمصرع شخص وإصابة إثنين أخرين بطريق "خط 12 بنها القناطر الخيرية" أمام قرية بلتان التابعة لمركز طوخ.

وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور لموقع الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وهو ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية "رضا س" 39 عاما، وإصابة "عماد م" وقائد السيارة الملاكي، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لتقديم الخدمة العلاجية لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.