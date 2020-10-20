محمد العبار يروي رحلة نجاحه: الكهرباء دخلت منزل أمي وعمري 15 سنة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
محمد العبار
محمد العبار
داليا الحسين
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حث رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية، رجال الأعمال إلى زيادة دورهم الاجتماعي في الفترة المقبلة، موضحا: "نحن كمستثمرين ربنا أكرمنا بخير كثير لذلك علينا زيادة أعمال الخير".

وكشف "العبار"، في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة" ON"، مساء الاثنين، أن شركته تتحمل دورا كبيرا في المسؤولية الاجتماعية في مصر، مضيفا: "في إعمار كل منزل نبيعه نقيم مقابله منزل لذوي الدخل المحدود في مصر، حيث أن السكن الاجتماعي قريب من قلبي"، متابعا، أنه يعمل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر لإقامة قرية نموذجية بسيدي عبدالرحمن.

وتابع: "نحن في الإمارات كنا نعيش حياة بسيطة، فالكهرباء دخلت منزل أمي وأنا عمري 15 عاما، والمياه وصلت إلى منزل أمي وأنا عمري 13 عاما".

وواصل "العبار"، سرده لذكريات البداية ورحلة النجاح قائلًا: "دولة الإمارات أرسلتني للدراسة في الخارج خلال المرحلة الجامعية، فالكثير ساعدني في بداية عملي، وحتى لو ساعدك الناس يجب عليك أن تكون مسؤولًا".

وأكمل: "بدأت عملي في عمر 17 عامًا في الجمارك بمطار دبي، وتحديدا في مجال تفتيش الحقائب كبداية في الثانوية العامة، كنت اشتغل وأدرس ثم سافرت لأمريكا وسنغافورة وحاولت كثيرا".

وكشف، أنه مر بظروف صعبة عند بداية تأسيس وتدشين مجموعة "إعمار"، قائلًا: "مرت عليَّ أيام صعبة خلال تأسيس شركة إعمار حيث أنني عند التأسيس حصلت على 300 مليون دولار من المستثمرين لاستثمارهم وكان علي تحقيق ربح وهذا كان تحدٍ كبير".

وواصل: "النجاح لا يأتي بسهولة وتعلمت من الشيخ محمد بن راشد التفكير بشكل أكبر والشجاعة في اتخاذ القرار وعدم الخوف من الخطأ ولا أخشى من ذلك، وأعتذر عندما أخطيء".

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