طارق شوقي: تدشين موقع إلكتروني لقناة مدرستنا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية استفادت من جائحة فيروس كورونا في تطوير منظومة التعليم عن بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني خاص بقناة "مدرستنا"، وسيتم تحميل كل ما يتم إذاعته عليها ليكون متاحًا للطلبة ممن لديهم القدرة على الوصول إلى الإنترنت.



وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك اتفاقا مع شركة مايكروسوفت لتوفير برامج مايكروسوفت "أوفيس"، مجانًا لطلبة التعليم ما قبل الجامعي، متابعًا: "لأول مرة سيكون هناك ايميل لـ20 مليون طالب متاح عليه كل برامج الورد والإكسل والبوربوينت".



وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم إصدار جديد لقناة مدرستنا منتصف نوفمبر لطلاب الثانوية العامة، كما سيكون هناك منصة خاصة بالدروس الإلكترونية بها نماذج من الأسئلة الجديدة لطلبة الثانوية لتطبيقهم عليها، مستطردًا: "سنتيح للطالب الثانوية إمكانية الدخول على التابلت أو الكتاب لأن السؤال لا يقيس حفظه ولكن يقيس فهمه للمنتج التعليمي".



ولفت، إلى أنه تم تدشين "كول سنتر"، ورقم للشكاوى مربوط بتطبيق "الواتس آب"، باعتباره الأكثر استخدامًا من قبل أولياء الأمور لتلقي أي استفسارات بشأن العملية التعليمية، متابعا: "الصورة على الأرض مبهجة والطلبة يشعرون أنهم حصلوا أخيرًا على مساحتهم بهذه الإجراءات التعليمية الجديدة".





