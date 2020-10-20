في اليوم العالمي للمرض.. تعرف على أسباب هشاشة العظام وطرق الوقاية (فيديو)

قال الدكتور أحمد مرتجي، عضو الجمعية المصرية لهشاشة العظام، وطب المسنين، إن اليوم العالمي لهشاشة العظام كان في يوم 20 أكتوبر عام 1996، وبدأ في إنجلترا.



وأوضح "مرتجي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هشاشة العظام ليس لها علاقة بالروماتيزم، بل أن الروماتيزم من الممكن أن يسبب هشاشة العظام.



