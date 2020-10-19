عاجل - نجم الأهلي جاهز لموقعة الإياب أمام الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أصبح محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الوداد المغربي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتخلص اللاعب من الإصابتين التي عانى منهما في الفترة الماضية حيث سيشارك في مران الأهلي غدًا عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد المغربي أول أمس السبت بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس سجلهما كلا من محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الوداد الأهلي افشه اخبار الاهلي

أخبار تهمك

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نادى الرجاء يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 12 ساعة

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مواجهة الإياب أمام الوداد المغربي

منذ ساعة و 19 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

الوداد المغربي يدخل في منافسة شرسة مع أم صلال القطري لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأهلي يقهر الوداد المغربي بثنائية نظيفة ويضع قدما ونصف في نهائي دوري الأبطال

وائل الإبراشي: فوز الأهلى على الوداد انتصار لمصر وعلينا مساندة الزمالك

موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على الوداد

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

09:53 م

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

07:52 م

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»