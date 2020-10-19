عاجل - نجم الأهلي جاهز لموقعة الإياب أمام الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال

أصبح محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الوداد المغربي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتخلص اللاعب من الإصابتين التي عانى منهما في الفترة الماضية حيث سيشارك في مران الأهلي غدًا عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.





ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد المغربي أول أمس السبت بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس سجلهما كلا من محمد مجدي أفشة وعلي معلول.



