أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-2.-2020.. 3 جنيهات زيادة بالمعدن الأصفر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 830 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الذهب المحلى والعالمي.


 سعر الذهب المحلى اليوم 

 سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 830 جنيها، وسجل عيار 18 ما قيمته 711.5 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 948.5 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6640 جنيها .
 
اخر تحديث سعر الذهب العالمي 

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الاثنين، مع تحول الأسهم الأمريكية للهبوط القوي خلال التعاملات وسط عدم الوضوح بشأن صفقة التحفيز.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الأحد، إن الخلافات لا تزال قائمة مع إدارة ترامب بشأن حزمة واسعة النطاق لتخفيف تداعيات فيروس كورونا لكنها متفائلة بإمكانية تمرير الصفقة قبل الانتخابات.

وعلى الجبهة الاقتصادية، نما اقتصاد الصين بنحو 4.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لكن دون التقديرات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1911.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1905.72 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 93.33.

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