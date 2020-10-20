"الحديدي" عن تدهور الحالة الصحية لصائب عريقات: حافظ على قضية بلاده

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:32 ص
صائب عريقات
صائب عريقات
كـسـاب أحـمـد
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علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إصابة صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية، قائلة: "جدل واسع منذ إصابة كبير المفاوضين الفلسطينيين بفيروس "كورونا".

وكان عريقات مريضًا منذ فترى، وأجرى عملية جراحية، قام عبرها بزرع رئة وشفاه الله لكنه أصيب بفيروس " كورونا "، ومؤخرًا الأنباء تتضارب بين كونه في غيبوبة ومرورًا بان حالته سيئة جدًا وأخرى تشير إلى وفاته ونفت زوجته هذه الأنباء خلال الساعات الأخيرة.

وأضافت "الحديدي" عبر برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الإثنين، قائلة: "صائب عريقات ليس عبارة عن مناصب أو أنه أول وزير للحكم المحلي في عهد عرفات وليس كبير المفاوضين فقط الذي بدأها من مديد.. مش بس كل ده لكنه يبقى الرجل الذي حافظ على ملف وقضية بلاده طول حياته.. هذا الرجل الذي تمسك بقضيته ووطنه مع كل الصعوبات التي تعرض لها هذا الرجل الذي جاب العالم بقضية وطنه.. هو من قاد المفاوضات منذ مدريد لما بعدها.

وتابعت قائلة "هذا الرجل الذي بقي مخلصًا لقياداته من وقت الراحل ياسر عرفات وحتى أبو مازن وكانت هناك شائعات تتردد أنه خليفة محمود أبومازن.. هذا الرجل الذي بقي طول حياته مترديًا الشال والحطة الفلسطينية في مؤتمر مدريد وأخر المفاوضات لعدة ساعات لرفضه خلع الشال الفلسطيني وظل يركز على قضيته ولم يشغل نفسه بالصراعات الفلسطينية".

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