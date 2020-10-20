هنا الزاهد فى كواليس أولى بطولاتها الدرامية "حلوة الدنيا سكر" مع محمد الكيلاني

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان محمد الكيلاني جمهوره بصورة جديدة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد من كواليس مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" ، وذلك عبر خاصية الإستورى بحسابه الرسمى بإنستجرام.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعد أولى بطولات هنا الزاهد الدرامية وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات ذات 45 حلقة.

"حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي، وهو عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الشتوي نهاية العام وهو فكرة يسري الفخراني،وتأليف 8 كتاب من الشباب، وإخراج خالد الحلفاوي ومشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا.

يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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