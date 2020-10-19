الإسماعيلي يتحرك لتحصين باهر المحمدي خوفًا من انتقاله للأهلي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:57 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
علي خلاف
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يخطط مسؤولو النادي الإسماعيلي، لتأمين بقاء مدافعه الدولي باهر المحمدي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، لاسيما بعد دخول الأهلي في مفاوضات قوية لضم اللاعب.

مفاوضات الإسماعيلي لتجديد عقد باهر المحمدي

يسعي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لحسم ملف تمديد تعاقد مدافع الفريق، باهر المحمدي، الذي ينتهي تعاقده مع النادي الموسم بعد المقبل.

ويرغب مسؤولو الدراويش، في تمديد عقد المحمدي، لموسمين جديدين، للرد علي كل الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، عن نية الإسماعيلي، في بيع المدافع الدولي.

وكان المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، قد أبدى رغبته لمسؤولي اللجنة الفنية، في بقاء باهر المحمدي خلال الفترة المقبلة.

وينتظر مجلس الإدارة، تماثل المحمدي، من الشفاء، بعد إصابته الأخيرة، من أجل البدء معه في إجراءات التفاوض، والاتفاق علي كافة الأمور.

الجدير بالذكر أن باهر المحمدي قد أعلن سابقا، أنه لن يلعب في مصر إلا للنادي الإسماعيلي، وأنه في حالة انتقاله للاحتراف، سيكون لأحد الدوريات الأوربية.

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