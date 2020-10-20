تعرف على المصابين في الاهلي قبل مواجهة الإياب أمام الوداد المغربي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض لقاء إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، أمام الوداد المغربي.

وكان الأهلي حقق الفوز بهدفين دون مقابل، في لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، يوم السبت الماضي.

وتعرض محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي، لكدمة في أحد الضلوع خلال المباراة، بالإضافة إلى مروان محسن الذي تعرض للإجهاد في عضلة السمانة.

ويتواجد في مستشفى الأهلي عدد كبير من المصابين، وهم، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمود متولي، محمد محمود، رامي ربيعة.

ويتجهز محمود عبدالمنعم كهربا، للانخراط في التدريبات الجماعية للفريق قبل لقاء العودة، بعد تعافيه من الإصابة بشكل كبير، حيث محتمل ظهوره في المباراة.

جدير بالذكر أن لقاء العودة بين الأهلي والوداد، سوف يقام يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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