الشكوك تحوم حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام شاختار بدوري الأبطال

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يستعد لمواجهة نظيره فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأنه من المتوقع إراحة الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد في مباراة الملكي أمام شاختار ليكون جاهزاً لكلاسيكو الأرض أمام برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راموس كان قد تعرض لكدمة في ركبته اليسرى أثناء خسارة الفريق على يد قادش في الدوري الإسباني ولكن أظهرت الفحوصات بأن النجم الإسباني لا يعاني من أي إصابة خطيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيحل ضيفاً على برشلونة يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.

 
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شاخنار ريال مدريد راموس

أخبار تهمك

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نادى الرجاء يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابات فيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

ترامب يكشف شرطه الوحيد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كادينا كوبي: هذا اللاعب سيحل محل ميسي في تشكيل برشلونة أمام الريال

صدمة جديدة في برشلونة قبل مواجهة أتليتك بلباو

موعد الكلاسيكو يشعل أزمة بين برشلونة وريال مدريد

أزمة مشتعلة بين برشلونة وريال مدريد بسبب الكلاسيكو

أول الراحلين عن صفوف برشلونة بطلب من كومان

صدمة لريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

09:53 م

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

09:14 م

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»