الشكوك تحوم حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام شاختار بدوري الأبطال





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يستعد لمواجهة نظيره فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأنه من المتوقع إراحة الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد في مباراة الملكي أمام شاختار ليكون جاهزاً لكلاسيكو الأرض أمام برشلونة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راموس كان قد تعرض لكدمة في ركبته اليسرى أثناء خسارة الفريق على يد قادش في الدوري الإسباني ولكن أظهرت الفحوصات بأن النجم الإسباني لا يعاني من أي إصابة خطيرة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيحل ضيفاً على برشلونة يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.