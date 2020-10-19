الوداد المغربي يدخل في منافسة شرسة مع أم صلال القطري لضم نجم الزمالك

تلقي حميد أحداد لاعب فريق الزمالك، العديد من العروض وذلك بعد انتهاء إعارته لنادي الرجاء البيضاوي وعودته لنادي الزمالك، وكان آخر هذه العروض من قبل نادي الوداد المغربي.









وينافس الوداد على ضم أحداد فريق أم صلال القطري، حيث يرغب الثنائى في التعاقد مع نجم القلعة البيضاء، خلال الفتره المقبله لتدعيم صفوفهم .









وقدم اللاعب مستويات مميزة للغاية خلال فترة إعارته مع الرجاء المغربى، التي انتهت بختام منافسات الدورى المغربى، بعدما قاد فريقه لحصد اللقب المحلى الغائب .



