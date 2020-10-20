تعرف على تفاصيل مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية

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أعلن المخرج انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية عن تفاصيل المهرجان من خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس الأحد.



وقال إنتصار عبد الفتاح، خلال المؤتمر: "إن دورة هذا العام استثنائية إذ قابلتها العديد من العقبات والمصاعب، لكن إصرار فريق المهرجان على عدم توقفه جعلهم يبذلون أقصى ما في وسعهم بأقل الإمكانيات المتاحة.



وأضاف: "أبرز هذه العقبات كانت عدم تمكن أي من الفرق المشاركة من الحضور للقاهرة والاستعاضة عنها بفرق من الجاليات المقيمة في مصر "لكنني استمعت لهذه الفرق وأؤكد أنها ممتازة وستكون خير ممثل لبلادها".



وتحل لبنان ضيف شرف الدورة الثالثة عشرة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية بالقاهرة، الذي ينطلق يوم 22 أكتوبر من الشهر الجاري بمشاركة نحو 20 فرقة من عشر دول عربية وأجنبية.



وتشارك في المهرجان أيضًا كل من روسيا وأرمينيا واليونان وإندونيسيا والصين وجنوب السودان والسودان وفلسطين ومصر مع مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في القاهرة.



ستقتصر المشاركة في هذه الدورة على فرق تشكلت من الجاليات المقيمة في مصر، وذلك بسبب ظروف السفر جوًا نتيجة جائحة كورونا.



يقام افتتاح المهرجان الذي تشرف عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في 22 أكتوبر الجاري على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، فيما تختتم فعاليات المهرجان في 29 من الشهر ذاته بالتزامن مع احتفال المسلمين بذكرى المولد النبوي.



وتقدم العروض في قلعة صلاح الدين وقبة الغوري بشارع الأزهر ومجمع الأديان في مصر القديمة مع اتباع إجراءات الوقاية الصحية المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



واختار المنظمون كوكب الشرق أم كلثوم، لتكون شخصية المهرجان، لكونها من أهم الفنانات المؤثرات في تاريخ الفن المصري والعربي.



ويُكرم المهرجان هذا العام جارة القمر فيروز، أيقونة الغناء العربي الراقي التي غنت للحب والوطن والقيم الإنسانية الجميلة وقد غنت لكثير من الشعراء ومن أهم أغانيها: أجراس العيد، يا مريم البكر، سبحان الكلمة، أرسل الله، ملحمة القدس.



كما يُكرم المهرجان أمير الشعراء أحمد شوقي، أحد أعمدة الشعر العربي الحديث ورائد النهضة الشعرية العربية ويأتي تكريمه عن قصيدته " نهج البردة " التي أوصي قبل وفاته عام 1932 بأن يكتب بيتين منها علي قبره هما:" يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي..وكيف لا يتسامي بالرسول سمي.. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل.. في الله يجعلني في خير معتصم".



وأيضًا يُكرم المهرجان اسم الراحل الشيخ محمد الفيومي، شيخ المنشدين وأحد عمالقة الابتهالات والتواشيح الدينية في القرن الماضي وأول أزهري قام بالغناء وكان قد تربع علي عرش علي عرش الغناء والإنشاد الديني في بداية الخمسينيات وأصبح من كبار المبتهلين بالإذاعة المصرية.



مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية يهدف إلي إتاحة الفرصة للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المختلفة في العالم أجمع لتؤكد علي جوهر الأديان.