البورصة الأمريكية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
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تحولت البورصة الأمريكية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 410 نقاط مع شكوك بشأن حزمة التحفيز.


وكان قطاعا الطاقة والتكنولوجيا الأسوأ أداءً في البورصة الأمريكية حيث تراجعا بنحو 2.1 بالمائة و1.9 بالمائة على التوالي.

وارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات حيث تفاءل المستثمرون مع استمرار المحادثات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل تكثيف الجهود نحو حزمة مالية لدعم الاقتصاد.

 وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستمنح إدارة ترامب 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن قلق المستثمرون من انتهاء أول يوم من المهلة دون التوصل لاتفاق بشأن التحفيز المالي.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً 40 مليون حالة مما أضعف معنويات المستثمرين.

وكشفت بيانات رسمية اليوم عن نمو اقتصاد الصين بنحو 4.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لكن بأقل من التوقعات.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 410.8 نقطة إلى 28195.4 نقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.6 بالمائة إلى 3426.9 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 11478.8 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش،، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 93.42.

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