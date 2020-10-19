نادى الرجاء يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابات فيروس كورونا

أصدر نادي الرجاء البيضاوي المغربي بيانًا رسميًا اليوم الاثنين بعد ظهور نتائج المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد للفريق.





وقال الموقع الرسمي للنادي المغربي أن الفريق أجري مسحة طبية اليوم فى الصباح خضع لها اللاعبين والجهاز الفني والإداري.





وأظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي.





يذكر أن الرجاء قد تعرض لهزيمة على أرضه بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام نادى الزمالك فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



