مصطفى ثابت: الشعب المصري ينتظر الكثير من مجلس النواب القادم

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، عن هناك توقعات كبيرة من الشعب المصري لمجلس النواب المقبل.



وأضاف "ثابت" في حواره ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية ": "المواطن دائمًا ينتظر الدور الخدمي للنائب البرلماني، ولكن النائب عليه دور رقابي وتشريعي وآخر متعلق بالأمن القومي المصري".



وأكد على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بتعريف المواطن بهذه الأدوار التي يقوم بها، مستطردًا "يجب أن يدرك المواطن أن الدور الرقابي هو نفسه الدور الخدمي الذي ينتظره المواطن من النائب".



وأشار إلى أن هناك حراك سياسي كبير في محافظات شمال الصعيد والجيزة، موضحًا أن هناك عدد كبير من الشباب مترشح في هذه الدوائر ولذلك لا يجب أن يخذله الشباب وينزل ويشارك.



وأكد أن وجود قائمتين بها عدد كبير من المرشحين هو أمر جيدًا، مضيفًا "كلما زادت البضاعة الجيدة وزاد عدد المتنافسين كان أمرًا رائعًا، وكنت أتمنى أن يكون هناك أكثر من قائمة في انتخابات مجلس الشيوخ".



واستكمل حديثه "كلنا نتمنى أن يكون بين مجلس الشيوخ والنواب تناغم لبناء مستقبل رائع والدخول في مرحلة الحصاد لان المواطن المصري تحمل كثيرا وهو في انتظار رد الجميل لهذا اللمواطن الذي ظل واقف بجانب دولته".



