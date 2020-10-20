"التميمي": مهرجان "الجونة" يتميز عن كل المهرجانات العربية

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قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، إن ما يجري في المهرجان يتميز عن ما حدث منذ 50 سنة في المهرجانات العربية، سواء في قرطاج أو دبي أو القاهرة أو أبو ظبي وغيرها من المهرجانات، بفضل مشاركة نخبة من النجوم المصريين الذين ساندوا المهرجان منذ اللحظة الأولى لانطلاقه.



وأضاف " التميمي"، خلال تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أنه جرى إتاحة إمكانيات كبيرة وأفكار كثيرة للمهرجان ما أدى إلى تحقيقه نجاح كبير منذ إنطلاقه.



بدورها أعربت الفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس عمليات مهرجان الجونة، عن حزنها لوفاة الفنان الكبير محمود ياسين، مؤكدةً أنها تعتبره أستاذه وأبيها الروحي: "عايشين أسبوع حزين بسبب فقدانه، وأكيد هيبقى في حاجة لمحمود ياسين، لكن إحنا بنحب نفاجئ جمهورنا كل دورة وبخاصة في تكريم فنانينا الكبار الذين رحلوا عن عالمنا".

وأوضحت، أن البرلمان سيجابه تحديات كبيرة هذا العام مرتبطة بالعدد والسعة، إذ تحاول إدارة المهرجان إيجاد طريقة لكي يشارك الحضور في المؤتمر وسط شعور بالراحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة والسكان.

وشددت، على أهمية أن يلتزم الحضور بمقاعدهم، مؤكدةً أن هذا الأمر شديد الحساسية وبالتالي يجب أن يكون الجميع على مستوى عالٍ من الالتزام.



وقال "التميمي"، إن أكثر من 30 ضيفًا أجنبيًا سيشاركون في المهرجان ما بين نجوم ومخرجين وموزعين ومنتجين سينمائيين.



ولفتت الفنانة بشرى، إلى أن المخرج البريطاني الشهير بيتر ويبر سيكون رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، مشيرةً إلى أنه اخرج فيلم ممالك النار الذي شارك في بطولته النجم خالد النبوي، كما سيشارك الفنانان خالد النبوي وكندة علوش في اللجنة.



وأكدت بشرى، أن خالد الصاوي سيكون الفنان المصري الذي سيكرم هذا العام، كما سيجرى تخصيص جائزة باسم الراحل عمر الشريف.



